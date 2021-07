Reaktivierung der Stichstrecke?

Gemeinderat Maulbronn will Bahnanbindung des Stadtbahnhofs untersuchen lassen

Wie viele Fahrgäste wären am Tag auf der Schienenstrecke vom Stadtbahnhof zum Westbahnhof in Maulbronn zu erwarten? Das will der Gemeinderat jetzt analysieren lassen.