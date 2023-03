Bürgermeisterwahl in Maulbronn: Das ist das Bewerbertrio

Das Bewerberfeld für die Bürgermeisterwahl am 2. April in Maulbronn ist komplett. Das sind die Kandidaten und ihre Ziele.

Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl am 2. April in Maulbronn ist am Montag abgelaufen. Am Abend tagte der Gemeindewahlausschuss, um die Bewerbungen zu prüfen. Drei Kandidaten sind für die Wahl zugelassen.

Amtsinhaber Andreas Felchle (CDU) tritt Mitte des Jahres nach 31 Jahren an der Verwaltungsspitze in den Ruhestand.

Aaron Treut nennt Glasfaserbau und Hochwasserschutz als wichtige Themen

Ganz oben auf dem Stimmzettel steht Aaron Treut. „Kommunalpolitik ist meine Leidenschaft“, sagt der 47-jährige Ingenieur, der seit zwölf Jahren Ortsvorsteher des Stadtteils Ruit ist und seit neun Jahren im Brettener Gemeinderat sitzt.

Zunächst für die CDU, seit zwei Jahren für die Aktiven. Bei der Bürgermeisterwahl tritt er wie alle anderen Kandidaten auch als Parteiloser an, aus der CDU ist er ausgetreten. Bei der Oberbürgermeisterwahl 2017 in Bretten unterlag Treut nur knapp dem Amtsinhaber, der das Rennen mit zwölf Stimmen Vorsprung für sich entschied.

Als wichtige Themen, die in der Klosterstadt anstehen, nennt der 47-Jährige den Glasfaserausbau und Hochwasserschutz.

Kommunalpolitik ist meine Leidenschaft. Aaron Treut, Bewerber

Auch die Verkehrssituation auf der vielbefahrenen Hauptstraße und die Energie- und Wärmeversorgung seien Projekte, für die er unter anderem auch als Aufsichtsrat der Stadtwerke Bretten oder als Mitglied im Brettener Verkehrsausschuss auf Erfahrungen zurückgreifen könne.

Wo in Maulbronn und seinen Stadtteilen Zaisersweiher und Schmie der Schuh drücke, sei ihm klar, so Treut: Er nennt das Schenk-Areal und den Tiefen See, den Steinbruch Lauster und die Wohnraumsituation. Auch an der Verbesserung der Infrastruktur wolle er arbeiten und die Kultur rund um das Kloster voranbringen.

Johanna Bächle sieht sich durch ihre Verwaltungserfahrung „hervorragend gerüstet“

Als zweite Bewerberin hat Johanna Bächle Anfang Januar ihre Bewerbung angekündigt. Die 57-Jährige war 14 Jahre lang Leiterin der Volkshochschule Mühlacker und ist seit 2012 Leiterin des Amtes für Bildung und Kultur der Stadt. Verheiratet ist die 57-Jährige mit CDU-Kreisrat Günther Bächle.

„Ich habe die Vision, dass Maulbronn in nur wenigen Jahren erfolgreich werden kann in vielen Bereichen, die unseren Alltag und unser Miteinander betreffen“, sagt Bächle über ihre Motivation, sich für die Bürgermeisterwahl zu bewerben.

Sie sieht sich durch ihre Verwaltungserfahrung „hervorragend gerüstet für die anspruchsvolle Aufgabe“ der Verwaltungschefin. In ihrer derzeitigen Tätigkeit sei sie verantwortlich für mehr als 200 Beschäftigte in 14 unterschiedlichen Aufgabenbereichen.

Wir brauchen Konzepte, Innovationen und vor allem Tatendrang. Johanna Bächle, Kandidatin

„Wir brauchen Konzepte, Innovationen und vor allem Tatendrang“, so Bächle. Sie wolle mit Transparenz und neuen Dialogformaten das Rathaus führen.

„Ich möchte über alle Kanäle mit den Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Betrieben in Kontakt kommen und Kümmerin für die Anliegen sein“, so Bächle weiter.

Holger Poppeck will die Herausforderungen von heute gemeinsam meistern

Der Dritte im Bunde ist Holger Poppeck aus Knittlingen. Der 51-Jährige arbeitet seit 2003 als Abteilungsleiter in der Bäderverwaltung der Stadtwerke Bretten. Zuvor war er von 1991 bis 2002 bei der Stadtverwaltung Renningen tätig.

Poppeck ist auch Mitglied im SPD-Ortsverein Knittlingen und Kreiskassierer im Kreisvorstand. Auf seiner Internetseite nennt der Familienvater auch einige Hobbys: Neben Radfahren, Wandern und Kochen trainiert er Fußball-Jugendmannschaften und ist Mitglied beim DLRG.

Ich will ein Bürgermeister mit einer offenen Tür im Rathaus sein. Holger Poppeck, Bewerber

Er wolle „ein Bürgermeister mit einer offenen Tür im Rathaus“ sein, der auch in der Öffentlichkeit stets ansprechbar ist, so Poppeck. Sein Wahlkampf steht unter dem Motto „Gemeinsam neue Impulse für Maulbronn“.

„Ich kandidiere für das Amt des Bürgermeisters, weil ich überzeugt bin, dass wir die Herausforderungen unserer Zeit nur gemeinsam meistern können“, erklärt Poppeck, der sich als „pragmatisch, kritisch hinterfragend, aber immer lösungsorientiert“ beschreibt.

Seine derzeitige Tätigkeit als verantwortlicher Leiter der Bäderbetriebe bei den Stadtwerken Bretten sieht er als Vorteil. Hier gehe es um viele komplexe Verwaltungs- und Organisationsaufgaben. Vielfältige Führungs- und Managementfähigkeiten seien hier gefragter denn je.

Begeistert habe ihn auch der „große Gemeinsinn und das Zusammengehörigkeitsgefühl“ in Maulbronn und den Stadtteilen Zaisersweiher und Schmie. „Das ist für mich die große und wichtige Motivation.“