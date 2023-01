Die offizielle Bewerbungsfrist beginnt erst am 14. Januar, dennoch gibt es schon drei Bewerber für die Bürgermeisterwahl am 2. April. Nun hat auch Holger Poppeck aus Knittlingen seinen Hut in den Ring geworfen.

Außer dem Brettener Gemeinderat und Ortsvorsteher Aaron Treut und Johanna Bächle, Leiterin des Amts für Bildung und Kultur in Mühlacker, bewirbt sich auch Holger Poppeck aus Knittlingen.

Der 51-Jährige arbeitet seit 2003 als Abteilungsleiter in der Bäderverwaltung der Stadtwerke Bretten. Zuvor war er von 1991 bis 2002 bei der Stadtverwaltung Renningen tätig.

Poppeck ist auch Mitglied im SPD-Ortsverein Knittlingen und Kreiskassierer im Kreisvorstand. Auf seiner Internetseite www.holger-poppeck.de nennt der Familienvater auch einige Hobbys: Neben Radfahren, Wandern und Kochen trainiert er Fußball-Jugendmannschaften und ist Mitglied beim DLRG.

Ich werde einen sehr persönlichen direkten Wahlkampf mit vielen Bürgerkontakten führen. Holger Poppeck, Bürgermeisterkandidat

„Sie werden mich in den nächsten Wochen an sehr vielen Stellen in Maulbronn antreffen, teilt er mit. „Ich werde einen sehr persönlichen direkten Wahlkampf mit vielen Bürgerkontakten führen.“

Dazu passt, dass er „ein Bürgermeister mit einer offenen Tür im Rathaus“ sein will, der auch in der Öffentlichkeit stets ansprechbar ist. Sein Wahlkampf steht unter dem Motto „Gemeinsam neue Impulse für Maulbronn“.

Poppeck beschreibt sich als pragmatisch und lösungsorientiert

„Ich kandidiere für das Amt des Bürgermeisters, weil ich überzeugt bin, dass wir die Herausforderungen unserer Zeit nur gemeinsam meistern können“, erklärt Poppeck, der sich als „pragmatisch, kritisch hinterfragend aber immer lösungsorientiert“ beschreibt. Deshalb kandidiere er parteiübergreifend für das Amt des Bürgermeisters der Stadt Maulbronn.

Seine derzeitige Tätigkeit als verantwortlicher Leiter der Bäderbetriebe bei den Stadtwerken Bretten sieht er als Vorteil. Hier gehe es um viele komplexe Verwaltungs- und Organisationsaufgaben. Vielfältige Führungs- und Managementfähigkeiten seien hier gefragter denn je.

Begeistert habe ihn auch der „große Gemeinsinn und das Zusammengehörigkeitsgefühl in Maulbronn und den Stadtteilen Zaisersweiher und Schmie. „Das ist für mich die große und wichtige Motivation.“

Maulbronner Bürgermeister-Kandidaten stellen sich in allen Stadtteilen vor

Wie berichtet hat sich auch der Brettener Stadtrat und Ortsvorsteher des Stadtteils Ruit, Aaron Treut (47) schon für die Nachfolge von Bürgermeister Andreas Felchle (CDU) beworben. Der 61-Jährige tritt nach über 30 Jahren im Amt nicht mehr an und geht Mitte des Jahres in Ruhestand. Treut tritt bei der Bürgermeisterwahl genau wie Johanna Bächle (57) parteiungebunden an. Die Leiterin des Amtes für Bildung und Kultur der Stadt Mühlacker hat Anfang Januar ihre Bewerbung bekannt gegeben.

Die Stelle wird am Freitag, 13. Januar, offiziell ausgeschrieben. Am Tag danach beginnt die offizielle Bewerbungsfrist. Die Kandidaten stellen sich in den Stadtteilen offiziell vor: Am 16. März in Maulbronn, am 20. März in Schmie und am 21. März in Zaisersweiher. Gewählt wird am 2. April.