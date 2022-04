Das Kloster Maulbronn startet mit neuen Angeboten in die Saison

Das Kloster Maulbronn will wieder durchstarten: Nach zwei Pandemie-Jahren erwarten die Besucher in dieser Saison neue Angebote.

Nicht verschont geblieben sind die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) von der Corona-Pandemie und der damit verbundenen grassierenden Ansteckungsgefahr.

Wie rundum mussten die SSG unzählige Veranstaltungen in ihrem Jahresprogramm in allen von ihnen betreuten historischen Monumenten streichen, darunter auch im Kloster Maulbronn. Die Busladungen mit Touristen blieben aus, vermehrt kamen einzelne Besucher. Doch oft war es auch ganz still in dem weiten Klosterareal.

Neue Angebot im Jahresprogramm

2022 soll nun wieder ein gutes Jahr werden. Frank Krawczyk, Leiter des Bereichs Kommunikation und Marketing bei den SSG, Alexandra Müller, die Leiterin der Klosterverwaltung Maulbronn sowie Petra Pechacek, Leiterin im Bereich Sammlungen und Vermittlungen und zuständige Konservatorin stellten die Events der neuen Saison vor, die am 1. April begonnen hat.

Neben den klassischen Klosterführungen werden ausgesuchte Sonderführungen unter dem Motto „Wissen und Staunen“, „Genuss & Geschichte“, „Kinder und Familie“ angeboten. Der Kunsthandwerkermarkt, der Kräuter- und Erntemarkt und der „Erlebnistag Kloster“ sind bereits vertraute, viel besuchte Veranstaltungen.

„Lernort Kloster“ soll Schulen ansprechen

Doch Alexandra Müller überraschte auch mit einem völlig neuen Angebot, von dem sie sich nachhaltige Wirkung erhofft. Es ist der Leiterin der Klosterverwaltung ein Herzensanliegen, die Werte und das Wissen um die vielseitigen Schätze, die das Kloster in sich birgt, schon früh Kindern und Jugendlichen nahe zu bringen.

Erreichen will sie das mit dem „Lernort Kloster“. Erstmalig sind Lehrkräfte aus der ganzen Region am Nachmittag des 30. Juni dazu eingeladen. Nach einer Führung durch die Kinderwerkstatt, das Literaturmuseum und das Frühmessnerhaus wird anschließend in einem Workshop erörtert, welche Möglichkeiten sich bieten, junge Menschen mit den vielen Facetten des Klosters vertraut zu machen und ein dauerhaftes Interesse zu wecken.

Pechacek vertritt die wissenschaftliche Seite im Werden und Vergehen der Klosterkultur. Querbeet durch alle klösterlichen Bereiche bietet sie wissenschaftliche Erkenntnisse in einer Tagung, zu der sie vom 25. bis 27. Oktober 2022 ins Kloster einlädt. Zahlreiche Vorträge von in der Materie bewanderten Rednern erwarten die Teilnehmer.

Der Einstieg beginnt mit der frühen Baugeschichte der Zisterzienser, soziale Umbrüche werden hinterfragt bis hin zum gegenwärtigen Wandel der einst von den Mönchen geschaffenen klösterlichen Kulturlandschaft.

Abends bietet sich dann Entspannung bei traumhafter Musik in der Klosterkirche an. Und noch ein paar Extras hat die Konservatorin für Kinder in petto: Für die Jüngsten ist ein Kindermuseum geplant, Filme übers Kloster werden ihnen gezeigt und in einem neu geschaffenen Arbeitsheft im Comic-Stil können sie mit Stift und Farbe der Klostergeschichte nachspüren.

Ergebnisse der Besucherbefragung vorgestellt

Frank Krawczyk stellte, detalliert in Prozentzahlen, die breit gefächerten Ergebnisse seiner letzten Besucherbefragung vor, die er alle fünf Jahre in den von der SSG zu betreuenden Monumenten durchführt.

Die Ergebnisse für das Kloster Maulbronn zeigten in nahezu allen Bereichen seit 2016 steigende Werte. Danach zu urteilen fühlt sich das Gros der Besucher von den Kloster-Teams bestens betreut und angenommen und schätzt es besonders, wie hier kompetent und leicht verständlich anspruchsvolles Wissen vermittelt wird. Auch die gepflegte Klosteranlage mit ihren monumentalen Bauten beeindrucke die Besucher.

„Wir werden uns natürlich nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen. Das Feedback unserer Kunden ist uns jedoch sehr wichtig, ist uns Orientierung für unseren Service“, erklärte abschließend der Marketingfachmann.