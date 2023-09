Unbekannte stehlen Kupferrohre von Baustelle in Maulbronn

Einbrecher sind in der Nacht zum Donnerstag auf eine Baustelle in Maulbronn gelangt und haben dort Kupferrohre entwendet.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Kupferrohre von einer Baustelle an der Knittlinger Steige in Maulbronn gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der Einbruch im Zeitraum zwischen 18 und 8 Uhr ereignet.

Polizei sucht Zeugen

Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten in Maulbronn hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer (0 70 41) 9 69 30 zu melden.