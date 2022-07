Essen auf Herd vergessen: Feuer bricht in Wohnhaus in Maulbronn aus

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Maulbronn sind am Sonntagabend drei Personen ins Krankenhaus gebracht worden.

In einem Wohnhaus in Maulbronn hat es am Sonntagabend gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Bewohner einer Wohnung in der Stuttgarter Straße offenbar Essen auf dem Herd stehen lassen.

Gegen 19.30 Uhr entzündete sich das Feuer. Weil ein Bewohner rechtzeitig eingriff, war das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht.

Drei Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung befunden hatten, mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.