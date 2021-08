Durchschnittlich zwei Millionen Euro pro Jahr investiert das Land in die Instandhaltung und Modernisierung. Geld von der UNESCO gibt es dafür keines. Dafür ist der Denkmalschutz immer an Bord.

In gewisser Hinsicht ist das Kloster Maulbronn eine ewige Baustelle: Durchschnittlich zwei Millionen Euro pro Jahr wurden in den vergangenen zwei Jahrzehnten in den Erhalt der Klosteranlage und in die Modernisierung des evangelischen Seminars investiert.

Größere Maßnahmen sind erst im vergangenen Jahr abgeschlossen worden: die Sanierung von Eichelboden und Zwingermauer beispielsweise. Oder das Herrenrefektorium, wo das Dachtragwerk starke Schäden aufgewiesen hat und die Dachhaut undicht war. Die Arbeiten gehen trotzdem nicht aus, die nächsten Maßnahmen sind bereits wieder in Planung.

Seit 15 Jahren ist Rolf Creyaufmüller als Architekt im Amt Pforzheim der Vermögen und Bau Baden-Württemberg tätig. Dabei betreut er die Planung und Umsetzung vieler Arbeiten innerhalb der Klosteranlage. Zu seinen größten Maßnahmen zählte der Umbau des evangelischen Seminars. Der allein hat 17,4 Millionen Euro gekostet und sich über mehrere Jahre hingezogen.