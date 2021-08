Die Maulbronner Polizei ist auf dem Klostergelände Maulbronn untergebracht

Noch ist es relativ ruhig am Freitagmorgen. Der Klosterhof strahlt Ruhe und Stille aus. Die ersten Besucher gehen an dem großen weißen Fachwerkgebäude in der Mitte des Platzes vorbei, das früher als Kameralamt genutzt wurde.

Zwischen 1807 und 1922 wurden hier Besitz und Einkommen des damaligen Königreichs Württemberg verwaltet.

Was die meisten Besucher heute nicht ahnen, wenn sie sich einzeln oder in Gruppen vor dem Gebäude fotografieren lassen: Heute ist hier der Sitz der Polizei in Maulbronn. Wer nicht zufällig auf das Klingelschild schaut, erfährt davon nichts. Aus Denkmalschutzgründen ist nämlich kein Polizei-Schild am Gebäude angebracht worden.