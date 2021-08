Mit Stolz trägt das Kloster Maulbronn die Auszeichnung „Weltkulturerbe“ der Unesco. Auch deshalb kommen jedes Jahr Hunderttausende Besucher aus dem In- und Ausland. Doch das erhöht zugleich auch den Druck.

51 der insgesamt 1.154 Unesco-Welterbestätten befinden sich in Deutschland, eine davon in Maulbronn. Die Klosteranlage ist 1993 zum Welterbe ernannt worden. Denn es handelt sich dabei um eine der am vollständigsten erhaltenen mittelalterlichen Klosteranlagen nördlich der Alpen, die zugleich einen großen Einfluss darauf hatte, dass sich die gotische Architektur ausbreiten konnte.

Die Unesco stuft Maulbronn bis heute als „weltweit ein Einzelfall“ ein, „der es ermöglicht, ein zuverlässiges Bild von zahllosen zerstörten Klosteranlagen zu rekonstruieren.“

Welterbe zu werden ist an sich nicht ganz einfach. Die Unesco hat dafür einen durchstrukturierten Modus. Sie fordert von den potenziellen Kandidaten einen „außergewöhnlichen universellen Wert einer Kultur- und Naturstätte“. Die Stätten müssen dabei sowohl historisch authentisch als auch unversehrt sein. Darüber hinaus müssen sie mindestens ein weiteres von zehn Kriterien erfüllen, die in einem entsprechenden Kriterienkatalog festgelegt sind.