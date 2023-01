Maulbronn: Besitzer eines Lagerraums ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Ein 44-Jähriger hat sich am Dienstag Zutritt zu einem Lagerraum am Bahnhof Maulbronn verschaffen wollen. Der Eigentümer erwischte den Mann und rief die Polizei.

Polizeibeamte haben am Dienstagmittag gegen 15 Uhr einen 44-jährigen Mann verhaftet, nachdem dieser am Bahnhof Maulbronn-West versucht hatte, ein Lagerraum aufzubrechen. Der Mann machte sich mit einem Hebelwerkzeug am Schloss eines angemieteten Lagerschuppens zu schaffen, teilte die Polizei mit. Das Vorgehen des Täters wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Der Besitzer des Lagerraums bemerkte den versuchten Einbruch und verständigte die Polizei. Den 44-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. Die Höhe des entstandenen Schadens sei derzeit unbekannt.