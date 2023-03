Am Freitagabend hat sie nicht nur die aktuelle Staffel von „The Voice Kids“ eröffnet, sondern auch die Herzen aller vier Juroren erobert. Am Ende entscheidet sie sich für das Team Wincent Weiss.

Jubel brandet beim Public Viewing auf im Vereinsheim des TV Schmie, als klar ist: Mia Kühner hat am Freitagabend nicht nur die aktuelle Staffel der SAT.1-Show „The Voice Kids“ eröffnet, sondern auch die Herzen aller Juroren im Sturm erobert.

Bei den Blind Auditions haben sie alle auf den Buzzer gedrückt, als die zwölfjährige Sängerin aus Schmie „99 Luftballons“ von Nena in den Himmel geschickt hat. Die Begeisterung ist groß, nicht nur im Studio.

Dass Mia Kühner überhaupt in dieser Staffel dabei sein würde, das ist bis vor wenigen Tagen noch ein großes Geheimnis gewesen. Die Verträge mit der Produktion zwangen sie dazu, es geheim zu halten. Umso größer war kurz vor Beginn der Sendung der Dank an die Verantwortlichen des TV Schmie, die das Public Viewing in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft haben.

Großer Ansturm: Vereinsheim und Halle geöffnet

Und weil das Interesse daran sogar so groß war, dass der Platz im Vereinsheim nicht ausreichte, wo sie die Leinwand aufgehängt haben, wurde kurzerhand auch noch die Halle nebenan geöffnet und bestuhlt. Mia selbst ließ es sich nehmen, die vielen Besucher zu begrüßen.

Das Showtalent, das sie wenig später auch in der Sendung unter Beweis stellen sollte, kam da schon zum Tragen. Von Nervosität keine Spur, die Vorfreude war dafür umso größer, als Nachrichten und Wetter versendet und die Talentsuche endlich eröffnet war.

„Man hört schon bei den Blind Auditions, da sind so ein paar, die haben das Zeug zum gewinnen“, lässt Michi Beck die Zuschauer gleich zu Beginn wissen. Ob er bei der Aufzeichnung dieser Sätze auch an Mia Kühner gedacht hat? Sie ist zumindest als erste dran und stellt sich erstmal vor. „Seit ich vier bin, wollte ich zu The Voice Kids“, sagt sie in die Kamera.

Mein Traum geht endlich in Erfüllung. Mia Kühner, TV-Casting-Kandidatin

„Mein Traum geht endlich in Erfüllung.“ Für Mia ist es eine „richtige Ehre“, dass sie den Song von Nena interpretieren darf. Und sie macht das auch richtig gut. Als wäre die Bühne ihr natürliches Zuhause, füllt sie diesen Song mit Leben. „Ich bin ganz schön aufgeregt“, verrät sie zwar hinterher, lässt es sich beim Singen aber nicht anmerken.

Da zuckt nicht nur Jurorin Lena schon nach den ersten Tönen überrascht zusammen; das Publikum im Studio ist genauso begeistert, wie die Gäste beim Public Viewing. Es dauert nicht lange, da schlagen Lena, Wincent Weiss und Alvaro Soler quasi zeitgleich auf den Buzzer, Smudo und Michi Beck folgen ein bisschen später. Keine gute Idee, denn Mia hat nun die Qual der Wahl, in welchem Team sie sein will, und sortiert die beiden als erstes aus.

Mia Kühner entscheidet sich für Wincent Weiss

Es ist Wincent Weiss, für den sie sich am Ende entscheidet; derjenige also, der zuerst aufgestanden ist und sie in die Arme genommen hat. Bevor sie ihre Entscheidung allerdings bekannt gibt, darf sie noch die Jurorenstühle ausprobieren. „Die sind ja voll bequem“, stellt sie fest und holt dann ein Autogrammbuch auf die Bühne.

Klar unterschreiben alle, während Mia ihnen erzählt, dass sie auf einem Ohr taub ist. „Wirklich?“, ruft Michi Beck. „Wie Thomas D!“ Und Lena nutzt dieses Wissen, um Mia einzuflüstern: „Dann komm doch in mein Team“, doch geholfen hat das alles nicht.

Zwar nimmt Mia sie mit in die engere Auswahl, während die Jungs von Fanta 4 und Alvaro Soler direkt raus sind. Die Zwölfjährige entscheidet sich jedoch für Weiss. „Viel Spaß“, sagt dieser noch, als sie von der Bühne abgeht. Und nicht nur in Schmie sind sie in diesem Moment überzeugt: Den werden sie nach diesem überzeugenden Auftritt mit Mia sicherlich noch haben.