Motorradfahrer stürzt in Maulbronn und verletzt sich schwer

Ein Motorradfahrer verletzte sich am Sonntagabend bei einem Sturz in Maulbronn schwer. Glücklicherweise konnte er noch telefonieren und rief seine Angehörigen an.

Ein 28-Jähriger ist am Sonntagabend in Maulbronn mit seinem Motorrad von der Landesstraße 1131 abgekommen und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kontaktierte der Fahrer allerdings nur seine Angehörigen. Diese brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Polizei wurde der Unfall erst im Nachgang gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer an dem Unfall allein beteiligt. Der 28-Jährige befuhr die Straße gegen 19 Uhr von Maulbronn in Richtung Zaisersweiher. In einer Linkskurve kurz vor der Abzweigung Hohenklingen kam er von der Fahrbahn in ein Maisfeld ab und überschlug sich. Offenbar verlor der Mann auch kurzzeitig das Bewusstsein.

Schließlich konnte der Mann seine Angehörigen verständigen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, ob am Unfall möglicherweise noch weitere Personen beteiligt gewesen waren, bittet die Polizei zur Klärung des Unfallhergangs um Hinweise.

Zeugen gesucht Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter (0 70 41) 9 69 30 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.