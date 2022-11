Nach Verkehrsunfall: 85-Jährige verwechselt Gas und Bremse und prallt gegen einen Baum in Maulbronn

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in Maulbronn ist eine 85-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, entstand ebenfalls ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Den derzeitigen Informationen zufolge verwechselte die Frau im Eichelbergweg Gas- und Bremspedal, weshalb sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum sowie einen Stein prallte. Letzterer beschädigte sodann zwei parkende Autos.

Der Pkw der 85-Jährigen blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Die Feuerwehr musste die Frau mit schwerem Gerät aus ihrem Auto befreien. Durch die Geschehnisse zog sich die Autofahrerin schwere Verletzungen zu, die im Krankenhaus versorgt werden mussten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.