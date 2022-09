Wer kennt sie nicht, die „Mona Lisa“, das Anfang des 16. Jahrhunderts von Leonardo da Vinci (1452-1519) gemalte kleinformatige Porträt der Ehefrau eines florentinischen Kaufmanns, deren rätselhaftes Lächeln tagtäglich im Louvre-Museum in Paris für Tausende von Besuchern ein besonderer Anziehungspunkt ist.

„Mona Lisa“ ist aber auch der Name eines Flusskreuzfahrtschiffs der französischen Reederei CroisiEurope. Und die hat im September eine Premiere in ihrem Programm: eine fünftägige Flusskreuzfahrt zwischen Stuttgart und Straßburg – und auf der steht auch das Kloster Maulbronn auf dem Programm.

Resonanz für Buchungen der Flusskreuzfahrt auf dem Neckar ist gut

Die Reederei, die mit mehr als 50 Schiffen nicht nur auf allen europäischen Flüssen vertreten ist, sondern unter anderem auch auf dem Mekong in Vietnam und Kambodscha sowie auf dem Lake Kariba in Simbabwe, verzeichnet jährlich mehr als 200.000 Gäste.

„Bislang war CroisiEurope nur auf einem kleinen Abschnitt des Neckars bei Heidelberg unterwegs. Da die Strecke nach und von Stuttgart aber sehr interessante Ziele bietet, so mit dem Kloster Maulbronn, wurde sie neu ins Programm genommen“, sagt Karen Schnieders von „Anton Götten Reisen“ in Saarbrücken, dem Generalagent in Deutschland und Österreich.

„Die Resonanz der Buchungen für dieses Jahr ist gut, auch bereits die für 2023, denn die Flusskreuzfahrt auf dem Neckar wurde auch für den neuen Katalog aufgenommen.“

Von Anlegeort in Heilbronn geht es für Gäste der Mona Lisa nach Maulbronn

Aus diesen beiden Ländern kommt aktuell der Großteil der Reisenden. Doch künftig werde es weitere Termine für ein internationales Publikum geben. Nun stehen aber erst einmal der 26. bis 30. September und der 8. bis 12. Oktober auf dem Programm für „Das bezaubernde Neckartal“.

Und dazu heißt es: „In einem der kurvenreichsten und abwechslungsreichsten Flusstäler Deutschlands erleben Sie bekannte Orte der Romantik. Malerische Städte, Dörfer, bewaldete Hänge und interessante Städte liegen am Ufer bis zur Mündung in den Rhein.“

Vor dem Schlusspunkt in Straßburg führt der Halt in Ludwigsburg zum dortigen Residenzschloss. Anderntags wird die Mona Lisa in Heilbronn anlegen, von wo aus es zum Weltkulturerbe nach Maulbronn gehen wird, zudem wird ein Bummel durchs mittelalterliche Städtchen Eberbach an der Neckarschleife angeboten. In Heidelberg steht dann eine Stadtführung mit Besichtigung des Schlosses an.

Generalagent von Reiseunternehmen macht sich keine Sorgen wegen niedrigem Wasserstand

Wer schon mal an einer Kreuzfahrt teilnahm, der wird die kleineren oder größeren Gruppen kennen, die sich hinter einem in die Höhe gehaltenen Schild einordnen, mit dem sie zu Sehenswürdigkeiten geführt werden.

So wird es nun auch am 28. September und am 10. Oktober sein, wenn die Mona Lisa sozusagen „Kurs auf Maulbronn“ genommen hat, um den Gästen die Welt der Zisterzienser nahe zu bringen, die ihr Kloster vor über 800 Jahren gegründet haben. Ob dann am Abend, beim Dinner, neben den französischen Spezialitäten auch Maultaschen kredenzt werden?

Mit Blick auf den Wasserstand des Neckars, der wohl durch neue Regenfälle etwas steigen wird, macht sich Karin Schnieders keine Sorgen. „Mit der Mona Lisa befährt diese Strecke ein kleineres Schiff der Flotte, das bei niedrigem Wasserstand fahren kann.“

82 Meter lang ist die Mona Lisa mit ihren 49 Kabinen, die alle fußbodentiefe Fenster haben, so dass die vorbeiziehende Landschaft ungetrübt genossen werden kann. Doch das hat auch seinen Preis: Ab 868 Euro pro Person kostet die fünftägige Reise. Nach dem „Leinen los“ in Stuttgart wird Maulbronn dann zweimal in diesem Herbst zur „Kreuzfahrt-Stadt“.