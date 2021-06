Es ist kein leichter Start für Alexandra Müller. In der Corona-Pandemie konnte das Welterbe Kloster Maulbronn lange nur eingeschränkt Besucher empfangen. Was hat die neue Leiterin vor?

Mitten in der Corona-Zeit hat Alexandra Müller als neue Leiterin der Maulbronner Klosterverwaltung angefangen. Nach einem Studium der Allgemeinen Finanzverwaltung an der Hochschule in Ludwigsburg hatte Müller zunächst in verschiedenen Funktionen bei Vermögen und Bau Baden-Württemberg gearbeitet.

Zuletzt kümmerte sie sich im Amt Pforzheim als Referatsleiterin für Allgemeine Verwaltung unter anderem um Personal- und Organisationsfragen.

Unser Mitarbeiter Nico Roller hat nun mit ihr über ihre Pläne und Ziele für das Unesco-Weltkulturerbe in Maulbronn gesprochen.