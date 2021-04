Zu schnell gefahren

Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Maulbronn: Mann muss in Stuttgarter Klinik geflogen werden

Bei einem Verkehrsunfall in Maulbronn sind am späten Donnerstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Mann musste mit einem Hubschrauber in eine Stuttgarter Klinik geflogen werden.