Verkehrsunfall

Zwei Verletzte nach missglücktem Überholvorgang auf der B 35 in Maulbronn

Zwei Männer wollten am Dienstag ein Auto auf der B 35 in Maulbronn überholen. Dieser Versuch missglückte und es kam zu einem Unfall. Beide Männer mussten in Krankenhäuser gebracht werden.