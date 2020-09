Mehrere Reifen in Mühlacker im Enzkreis zerstochen

Jeder einzelne der insgesamt acht Reifen eines Abschleppwagens wurde in der Industriestraße in Mühlacker zerstochen. Der Sachschaden ist mehrere hundert Euro hoch. Nun sucht die Polizei Zeugen und Hinweise.

Insgesamt acht Reifen eines Abschleppwagens wurden nach Angaben der Polizei durch einen Unbekannten in der Industriestraße in Mühlacker zerstochen. Im Zeitraum von Dienstagmittag bis Donnerstagnacht, 0.30 Uhr, wurde jeder einzelne Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen, so dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen beobachtet hat, wendet sich bitte an das Polizeirevier Mühlacker unter (07 041) 9 69 30.