Das stimmt. Nach der Mittlerem Reife hätte ich nicht gedacht, dass ich mal in der Verwaltung lande. Nach meiner schulischen Ausbildung habe ich eine Ausbildung zum Krankenpfleger absolviert. Nach dem Zivildienst stand früh fest, dass ich noch weitermachen möchte und ich habe auf dem zweiten Bildungsweg die Allgemeine Hochschulreife nachgeholt. Ein Nachbar von mir arbeitete damals in der Arbeitsagentur und hat mich für die Verwaltung begeistert. So habe ich dann mein Studium als Diplom-Verwaltungswirt (FH) absolviert und bin letztlich in der Verwaltung gelandet. Bis jetzt bereue ich den Schritt nicht, da Verwaltung sehr facettenreich ist.