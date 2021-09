Knapp 100.000 Impfungen im Kreisimpfzentrum Mönsheim

Knapp 100.000 Menschen haben sich bis kurz vor Schließung des Kreisimpfzentrums Mönsheim in der Appenberg-Sporthalle impfen lassen: 73 Prozent kamen persönlich vorbei, weitere 27 Prozent wurden von den mobilen Impfteams besucht. Gut zwei Drittel der Impflinge kamen aus dem Enzkreis, knapp zehn Prozent aus der Stadt Pforzheim sowie rund 30 Prozent aus den umliegenden Kreisen. Durchschnittlich haben hier etwa 40 Ärzte, 25 medizinische Fachangestellte und 30 Verwaltungsmitarbeiter gewirkt.

Unterstützt wurden sie von diversen Hilfsorganisationen wie dem DRK, dem DLRG oder den Maltesern. Diese haben in den zurückliegenden gut zehn Monaten den Sanitätsdienst in der Halle, respektive den Fahrdienst für die mobilen Impfteams übernommen. Am meisten geimpft worden ist übrigens am 2.Juli: 1.035 Mal gab es hier den Stich. Rekord. Seit September laufen die Drittimpfungen: 1.834 Menschen, überwiegend in Einrichtungen, haben diese Boosterimpfung bereits bekommen. Mit dem Abbau des Kreisimpfzentrums soll bereits diesen Freitag begonnen werden. Ab dem 15. Oktober kann dann wieder regulär Sport in der Halle stattfinden. sf