Polizei verscheucht Geldautomatensprenger in Mönsheim - Zeugen gesucht

Ein Anwohner hat in Mönsheim in der Nacht zum Sonntag wohl verhindert, dass unbekannte Täter einen Geldautomaten aufsprengen konnten. Der Anwohner rief um 2.45 Uhr die Polizei, die Täter flohen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag in Mönsheim versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Wie die Polizei meldet, rief ein aufmerksamer Anwohner gegen 2.45 Uhr die Polizei, während die Täter noch in der Mönsheimer Sparkasse in der Pforzheimer Straße aktiv waren.

Die Einbrecher machten sich laut Zeugenangaben mit einer dunklen Mittelklasselimousine aus dem Staub. Nach bisherigem Informationsstand machten sie keine Beute, der Geldautomat wurde aber stark beschädigt.

Die Polizei setzte bei der Suche nach den Tätern in der Nacht auch einen Polizeihubschrauber ein, bislang aber ohne Erfolg.

Zeugenhinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 07231 186-4444.