Die Polizei hat einen Mann festgenommen, nachdem dieser am Bahnhof herumschrie. Er trug offenbar ein Messer bei sich. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Ein 27-Jähriger hat am Montagmittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Bei seiner Festnahme wehrte er sich. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, teilte die Polizei mit.

Gegen 12.50 Uhr riefen Zeugen die Polizei, nachdem der 27-jährige Mann am Bahnhof herumschrie. Zudem trug er offenbar ein Messer bei sich.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen flüchtete der 27-Jährige in Richtung Hindenburgstraße. Nach einer kurzen Verfolgung stellte die Polizei ihn in der Poststraße. Der Mann reagierte aggressiv auf die Ansprache der Beamten, sodass sie ihn schlussendlich festnahmen. Dabei wehrte er sich heftig, so die Polizei.

In unmittelbarer Nähe fanden die Beamten ein Springmesser. Ob dieses dem 27-Jährigen gehört ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Auf dem Polizeirevier ergab ein Alkoholvortest einen Wert von rund eineinhalb Promille, weshalb ihm im Anschluss ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der 27-Jährige beruhigte sich im Laufe seines Gewahrsams. Die Polizei entließ ihn am Abend.