33-Jähriger Autofahrer prallt gegen „Wasserpumpenhäusle“ bei Mühlacker

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Unfall auf der Landesstraße 1134 zwischen Zaisersweiher und Lienzingen. Ein 33 Jahre alter Mann soll gegen 17.00 Uhr auf der Landstraße wohl wegen körperlichem Unwohlsein nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Dort prallte er auf das dortige „Wasserpumpenhäusle“ der Gemeinde Maulbronn.

Durch den Aufprall erlitt der Mann schwere Verletzungen, so die Polizei. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Schaden am Auto wird von der Polizei auf rund 5.000 Euro beziffert.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort.