52-Jähriger nach Arbeitsunfall in Mühlacker gestorben

Der 52 Jahre alte Arbeiter, der bei einem Arbeitsunfall am Freitag schwer verletzt worden war, ist noch am Freitagabend im Krankenhaus gestorben.

In Maschine eingeklemmt

Das teilte die Pforzheimer Polizei am Montag mit. Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen sollte in einem Firmengebäude in Mühlacker-Enzberg eine Drehmaschine aufgestellt werden. Die Maschine sei jedoch aus bislang ungeklärter Ursache umgekippt und habe den 52-Jährigen eingeklemmt.

Er musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, wo er am Freitagabend verstarb.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben laut Mitteilung der Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.