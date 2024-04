Polizeibeamte haben am Montagabend eine 54-Jährige in Mühlacker aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau unter Drogeneinfluss mit ihrem Fiat im Stadtgebiet unterwegs war. Nach bisherigem Sachstand kontrollierte eine Streifenbesatzung, gegen 19.15 Uhr, die Fahrerin im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in der Hindenburgstraße.

Während der Kontrolle nahmen die Beamten Verdachtsanzeichen wahr, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen. Im weiteren Verlauf kam heraus, dass sich die Fahrerin offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befand. Die 54-Jährige musste im Anschluss ihr Fahrzeug stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Weiterhin muss sie sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Polizei weist auf Beeinflussung von Drogen hin

Drogenkonsum verändert die Wahrnehmungsfähigkeit, verzögert das Reaktionsvermögen und erhöht die Risikobereitschaft. Drogen beeinflussen die Fahrenden, indem sie die Verkehrsabläufe wie im Rausch wahrnehmen. Auf Gefahren, etwa plötzlich auftretende Hindernisse oder falsches Verhalten anderer im Straßenverkehr, kann oftmals nicht mehr rechtzeitig reagiert werden.