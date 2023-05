Alkoholisierter Lkw-Fahrer streift geparktes Auto in Mühlacker

Ein 34-Jähriger hat am Samstag mit seinem Lkw ein geparktes Auto in Mühlacker beschädigt. Der Fahrer hatte einen Alkoholwert von 1,8 Promille.

Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer hat am Samstagmittag einen Unfall in Mühlacker verursacht. Wie die Polizei mitteilte, stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss.

Der 34-Jährige war mit seinem Lkw kurz vor 12 Uhr in der Vetterstraße in Mühlacker unterwegs und streifte hierbei ein geparktes Auto. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der 34-Jährige wollte zunächst seine Fahrt fortsetzen, wurde aber von Zeugen daran gehindert.

Die alarmierten Polizeibeamten führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert in etwa von 1,8 Promille ergab. Der Mann musste daraufhin zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus eine Blutentnahme. Die Polizei nahm ihm die Führerscheine ab und erhoben eine Sicherheitsleistung.