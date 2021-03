Auslandssemester sind für Studenten an sich nicht ungewöhnlich. Es sei denn, sie finden inmitten einer Pandemie statt und bieten neben dem kulturellen Austausch auch Vergleichsmöglichkeiten, wie das Coronavirus bekämpft wird.

David Culjak aus Mühlacker, der im Bachelorstudiengang „Wirtschaftsingenieurwesen/International Management“ an der Hochschule Pforzheim studiert, war zwischen August und Dezember 2020 in Südkorea. Sein Fazit: Solidarität und Rücksichtnahme sind das beste Mittel im Kampf gegen Covid-19.

Culjak ist derzeit im achten Semester und schreibt an seiner Abschlussarbeit. Sein Auslandssemester hat er an der Hanyang University in Seoul absolviert, eine der Partneruniversitäten, die außerhalb von Europa zur Verfügung standen. „Wir waren alle zwei Wochen in Quarantäne, bevor es überhaupt losging“, erinnert er sich an die ersten Momente, als er südkoreanischen Boden betrat.