Autofahrerin stößt in Mühlacker gegen Brückengeländer

Eine Frau ist am Dienstag in Mühlacker von der Straße abgekommen und mit ihrem Auto gegen ein Brückengeländer geprallt. Ihre Mitfahrerin verletzte sich dabei schwer.

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Dienstagabend in Mühlacker ereignet. Eine 22-jährige Autofahrerin war gegen 19 Uhr auf der Ziegeleistraße unterwegs, als sie laut der Polizei in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Dabei stieß ihr Wagen gegen ein Brückengeländer.

Durch den Unfall wurden nach derzeitigem Stand die 22-Jährige leicht sowie eine 27-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Beide Frauen mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Sachschaden wird auf insgesamt über 10.000 Euro geschätzt. Eventuell könnte eine zumindest kurzfristige gesundheitliche Beeinträchtigung der Autofahrerin der Grund für den Unfall sein.