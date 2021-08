B10 bei Mühlacker-Enzberg nach Unfall voll gesperrt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Auf der B10 bei Mühlacker-Enzberg hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet.

Ein Autofahrer war auf der Bundesstraße 10 unterwegs und fuhr gegen 15.10 Uhr zwischen den Abzweigungen Kanalstraße und Heilbronner Straße bei Mühlacker-Enzberg in den Gegenverkehr. Dabei verursachte er den Unfall, an dem mindestens ein weiteres Auto beteiligt war. In welche Richtung das Auto fuhr, kann die Polizei aktuell noch nicht mitteilen.

Laut Informationen des Polizeipräsidiums Pforzheim wurden mehrere Personen verletzt, eine davon schwer. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Die B10 ist aktuell voll gesperrt, weswegen sich der Verkehr staut.

Diese Meldung wird aktualisiert.