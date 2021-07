Wenn eine ganze Klasse der Gustav-Heinemann-Schule in Mühlacker auf dem Verkehrsübungsplatz das Fahrrad fahren trainiert, ist das eine besondere Veranstaltung. Denn normalerweise können viele Schüler des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums kein Rad fahren.

Gerade einmal 45 Minuten dauert es, bis alle vorbildlich über die kleinen Straßen des Verkehrsübungsplatzes in Mühlacker fahren, Schulterblicke machen und Handzeichen geben. Polizeihauptmeister Raimund Bauer hat alles genau im Blick und zeigt den Kindern, wie man sich im Straßenverkehr als Radfahrer korrekt verhält.

Zu Gast ist eine Klasse der Gustav-Heinemann-Schule für geistige Entwicklung. Sieben Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren lernen unter anderem, wie sie den Fahrradhelm richtig aufsetzen, wie sie rechts abbiegen, wie sie ein Hindernis umfahren, was sie am Zebrastreifen und am Kreisverkehr beachten müssen.

Alle sind konzentriert und motiviert bei der Sache. „Das klappt richtig toll“, sagt Lehrerin Christine Fischer und erzählt: Normalerweise gehe man in der Gustav-Heinemann-Schule nicht mit ganzen Klassen zum Verkehrssicherheitstraining. Der Grund: Es ist nicht üblich, dass alle Schüler gut genug Rad fahren können. Viele in dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum beherrschen das nicht.