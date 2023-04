Betrunkener Fahrer zerstört Mauer in Mühlacker

Ein betrunkener Mann fuhr am Montagmorgen in Mühlacker mit seinem Auto gegen die Mauer eines Privatanwesens.

Ein Mann ist am Montagmorgen gegen 2.35 Uhr mit seinem Wagen auf der Gustav-Schwab-Straße in Mühlacker in die Mauer eines Hauses gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der 31-jährige betrunken und ohne Führerschein unterwegs.

Die Mauer wurde dabei völlig zerstört und der Verursacher flüchtete. Die Polizeibeamten konnten diesen allerdings ausfindig machen. Ein Alkoholtest zeigte bei dem 31-jährigen einen Wert von über eine Promille. Da er ebenfalls ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, droht ihm nun eine Strafanzeige. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro.