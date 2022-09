Die Apfelernte im Enzkreis hat begonnen: Tipps zum Saften und Mosten

Mostereien: In der Regel wird in den jeweiligen Amtsblättern bekannt gegeben, wann Keltereien in den Gemeinden fürs Saftmachen oder Mosten geöffnet sind. Die Nummer des jeweiligen Keltermeisters ist dann angegeben. Dort muss man sich jeweils anmelden.

Saft: Wie viel Saft sich aus den Äpfeln pressen lässt, hängt von der Sorte und dem Wassergehalt ab. Als Richtwert gilt: Etwa 200 Kilogramm Frucht ergeben 40 Liter Saft. Damit er haltbar ist, muss er auf etwa 70 Grad erhitzt und abgefüllt werden. Erst dadurch ist die Gärung ausgeschlossen.

Most: Um guten Most herzustellen, braucht es etwas Erfahrung, eine Lagermöglichkeit und ein Fass zum Ansetzen, räumt Metzger ein. Idealerweise sollte der Saft sortenrein sein. Er muss zudem regelmäßig ab- und umgefüllt werden, bis sich die Trübstoffe absetzen. Die müssen dann entfernt und der Saft für einen erneuten Gärprozess umgefüllt werden. Eine gewisse Kühle sollte im Raum zudem gegeben sein und es braucht Geduld. Etwa ein halbes jahr dauert es, bis der Most fertig gereift ist.