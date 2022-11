Die Herrenwaagbrücke in Mühlacker soll im April wieder befahrbar sein

Es gibt einen neuen Zeitplan für die Fertigstellung der Herrenwagbrücke in Mühlacker. Die soll im April wieder befahrbar sein. Dies ist laut Regierungspräsidium Karlsruhe das Ergebnis von Gespräch mit dem beauftragten Bauunternehmen. Damit ist das Nadelöhr ein halbes Jahr länger als geplant nicht voll befahrbar.

Einen Monat ist es her, dass das Regierungspräsidium als Bauherrin bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz eine erhebliche Bauzeitverzögerung bekannt gab: Die bis dahin avisierten Termine für den Neubau der Herrenwaagbrücke in Mühlacker ließen sich nicht halten.

Keine Reaktion aus dem Rathaus in Mühlacker

„Trotz aller Unwägbarkeiten bei diesem Vorhaben sind wir zuversichtlich, dass wir im nächsten Frühjahr die neue Herrenwaagbrücke der Stadt Mühlacker zur Einweihung übergeben können“, betont Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder am Montagnachmittag gegenüber unserer Redaktion. Aus dem Rathaus in Mühlacker war aufgrund einer Schließung infolge der „Umsetzung von Energiesparmaßnahmen“ zunächst keine Reaktion zu den jüngsten Entwicklungen zu bekommen.

Weiterhin im Blick sei, dass „die Einschränkungen der Anwohnenden und der Gewerbetreibenden in Mühlacker und Dürrmenz durch die Baustelle möglichst gering“ gehalten werden, teilt das Regierungspräsidium mit. „Nach wie vor ist sichergestellt, dass während der Bauzeit eine Verbindung über die Enz, entweder über die noch bestehende, oder später über die neue Enzbrücke, besteht.“

Die aktuellen Arbeiten in der Straße „Unterm Berg“ kämen planmäßig voran. Der Asphalt in der Fahrbahn sei bereits eingebaut, die Fahrbahn provisorisch wieder an die alte Enzbrücke angeschlossen worden. In der ersten Novemberwoche würden noch die Gehwege gepflastert und Restarbeiten durchgeführt sowie der Rückbau der Verkehrssicherung vorbereitet. Die Freigabe für den Verkehr solle dann in den nächsten Tagen erfolgen.

Mit an den Gasleitungen in der Herrenwaagstraße und beim Marktplatz geht es anschließend bis Mitte November weiter. Weil hier die Versorgungssicherheit der Stadt betroffen ist, haben diese Arbeiten Vorrang vor den Bauarbeiten an der Brücke. Zudem wird der betroffene Bereich für den Straßenverkehr gesperrt. Es ist deshalb mit mehr Stau zu rechnen, so das Regierungspräsidium.

Anschluss an die Herrenwaagstraße erfordert Sperrung

Der Lückenschluss der Herrenwaagstraße zum neuen Kreisverkehr sollen ebenfalls angegangen und noch vor Weihnachten fertig werden. Auch hier wird voll gesperrt. Für Anlieger gibt es eine innerörtliche Umleitung, der sonstige Verkehr, also insbesondere auch Lastkraftwagen, wird weiträumig um die Baustelle geführt.

In weiten Teilen abgeschlossen sind die Stahlbauarbeiten an der Brücke: Kommenden Woche sollen rund 180 Stahllitzen im Überbau gespannt werden. Danach kann sich die Brücke selbst tragen, so die Behörde. Das Traggerüst werde anschließend nicht mehr benötigt. Dennoch dauere es bis April, bis die Freigabe für den Verkehr erfolge. Bis dahin müssen unter anderem noch die Brücke abgedichtet und Geländer eingebaut werden.