Einmal dem DJ beim Auflegen direkt über die Schulter schauen? Jeden Regler sehen, den er bewegt? Jeden Knopf im Blick haben, an dem er dreht? Der Livestream des Mühlacker Vereins „Sender City“ macht genau das möglich.

Seitdem im März der erste Lockdown kam, strahlt „Sender City“ jeden Freitagabend über das Internet live ein musikalisches Programm aus, das in erster Linie all jenen etwas bieten soll, die sonst feiern gehen würden. Ein Konzept, das ankommt: Als vergangene Woche der Engländer John B auftrat, schauten in der Spitze bis zu 800 Menschen zu.

„Es ist momentan wichtiger denn je, dass man als Kulturschaffender die digitalen Möglichkeiten nutzt und versucht, etwas Positives beizutragen“, erklärt Arne Bader. Er ist der musikalische Leiter der Online-Shows, die inzwischen im Durchschnitt von 250 Menschen gesehen werden. Mehr als 40 von ihnen hat der Verein „Sender City“ seit März bereits auf die Beine gestellt, die meisten mit Künstlern aus der Region.