Einbrecher in Mühlacker klaut Schnelltests und Bargeld

Ein Unbekannter dringt in eine Corona-Teststelle ein und stiehlt Schnelltests, danach bricht er in eine nahe gelegene Gaststätte ein und klaut Geld.

In den Lagerraum einer Corona-Teststelle sowie in eine Gaststätte ist ein noch unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in Mühlacker eingedrungen.

Wie die Polizei mitteilte, hebelte der Einbrecher zunächst eine Tür auf und gelang so in den Lagerraum der Teststelle in der Hindenburgstraße. Dort entwendete er eine unbekannte Anzahl an Corona-Schnelltests.

In der Folge verschaffte sich der Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt in eine nahe gelegene Gaststätte, wo er einen kleineren Bargeldbetrag stahl. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich hingegen auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 70 41) 9 69 30 zu melden.