In eine Gaststätte in Mühlacker sind am Sonntagmorgen Diebe eingebrochen. Sie stahlen Bargeld aus einer Kasse.

In eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Mühlacker sind Unbekannte am Sonntagmorgen, zwischen 3.30 Uhr und 7.30 Uhr eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass die Einbrecher das Schloss einer Tür aufbrachen, um in das Gebäude zu kommen.

Die Diebe stahlen rund 600 Euro in Scheinen

Sie hebelten eine Geldkassette und mehrere Schubladen auf und stahlen daraus rund 600 Euro in Scheinen. Das Münzgeld ließen sie zurück. Am Inventar und an der Zugangstür entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.