Einbrecher stehlen Baumaterial in Dürrmenz

Auf eine Baustelle sind im Zeitraum von Freitag bis Montag Unbekannte in Dürrmenz eingebrochen.

Einbruch in Neubau

Einbrecher haben sich am vergangenen Wochenende Zugriff in ein unfertiges Haus in Dürrmenz verschafft. Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter dabei Sanitär- und Heizungsgegenstände im Wert von rund 7.000 Euro gestohlen.

In der Zeit zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr, gelangten die Diebe ins Innere des in der Straße „Im Biegel“ gelegenen Gebäudes, indem sie mit einem unbekannten Werkzeug die Eingangstür aufhebelten. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.