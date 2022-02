Einbruch in Gaststätte in Mühlacker: Polizei sucht Zeugen

Nachdem Unbekannte zwischen Montag und Dienstag in eine Gaststätte in Mühlacker eingebrochen sind, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise zum Übeltäter.

Unbekannte Einbrecher sind zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, in eine Gaststätte in der Bahnhofsstraße in Mühlacker eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Langfinger die Türen auf, um in das Hausinnere zu gelangen. Dort öffneten sie gewaltsam die Spielautomaten und stahlen das Bargeld. Wie hoch die entstandene Schadenssumme ist, ist bisher unbekannt.

Personen die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an das Polizeirevier Mühlacker zu wenden.