In einen Bauzaun ist ein betrunkener 30-Jähriger am Mittwochabend in Mühlacker-Enzberg gefahren. Der umstürzende Zaun traf ein weiteres Fahrzeug.

Einen Unfall hat ein Betrunkener am Mittwochabend in Mühlacker-Enzberg verursacht. Die Polizei teilte mit, dass der Mann mit seinem Auto gegen 22.20 Uhr in einen Bauzaun in der Steegerstraße in Mühlacker fuhr. Dieser stürzte daraufhin auf ein geparktes Auto und beschädigte es leicht.

Denn Mann erwartet eine Strafanzeige

Die Polizei stellte im Anschluss fest, dass der 30-jährige Unfallverursacher einen Alkoholpegel von 1,4 Promille hatte. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.