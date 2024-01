Eine mobile Blitzanlage der Polizei haben Unbekannte am Neujahrstag beschädigt. Obwohl die Anlage Alarm auslöste, konnte die Polizei die Täter nicht direkt finden.

Unbekannte haben am Neujahrstag an einem mobilen Blitzer die Leuchteinrichtung zerstört und das amtliche Kennzeichen gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass sie die Blitzanlage namens „Enforcement Trailer“ zuvor, am Montagabend auf einem Parkplatz auf der Ötisheimer Straße/B10 abgestellt hatte.

Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt

Kurz vor 21.30 Uhr löste das Gerät Alarm aus, weshalb die Polizei direkt anrückte. An der Blitzanlage hatten unbekannte Täter unter anderem die Rücklichter eingetreten. Die Höhe des Gesamtsachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen unter anderem wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 70 41) 9 69 30 zu melden.