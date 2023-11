Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Samstag bis Montag in eine Metzgerei in Mühlacker eingebrochen und die Einnahmen aus den vorigen Tagen entwendet.

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Samstag 17.15 Uhr bis Montagmorgen 6 Uhr in eine Metzgerei in der Eckenweiherstraße in Mühlacker eingebrochen und Bargeld entwendet.

Täter entwendete Einnahmen der vorherigen Tage

Wie die Polizei mitteilte, entwendete der Eindringling die Einnahmen der vorangegangenen Tage.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Mühlacker hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich in Verbindung zu setzen.