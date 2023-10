Mühlacker: Gestohlenes Fahrzeug in Unfall verwickelt

Verkehrsteilnehmer haben am Donnerstagmorgen einen Unfallwagen auf der Landstraße 1134 in Mühlacker entdeckt. Der Wagen wurde zuvor gestohlen.

Ein Unbekannter ist am frühen Donnerstagmorgen auf der Landstraße 1134 in Mühlacker verunfallt, der Wagen war gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Unfallverursacher.

Täter konnte unerkannt fliehen

Verkehrsteilnehmer meldeten am Donnerstagmorgen, gegen 3.30 Uhr einen blauen Pkw, welcher auf der Landstraße zwischen Dürrmenz und Pinache stark beschädigt neben der Fahrbahn an einem kleinen Hang stand. Die Streifenbesatzung des Polizeireviers Mühlacker konnte keine Personen am Unfallort antreffen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug kurze Zeit vor dem Unfall durch einen bislang unbekannten Täter in der Albert-Schweitzer-Straße in Mühlacker entwendet wurde.