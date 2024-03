Ein Mann hat eine Jugendliche am Montag in Mühlacker sexuell belästigt. Während sie an einer Bushaltestelle wartete, masturbierte er vor ihren Augen.

Ein Exhibitionist hat am Montagabend eine junge Frau an einer Bushaltestelle am Bahnhof Mühlacker belästigt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, wie diese mitteilte.

Die junge Frau stand gegen 19.15 Uhr an der Bushaltestelle, als ein Mann mit entblößtem Glied an ihr vorbeilief. Der Mann schaute die junge Frau an, während der masturbierte. Die Jugendliche flüchtete daraufhin. Danach entfernte sich der Mann ebenfalls von der Bushaltestelle.

Polizei fahndet nach Mann

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Mann nicht mehr auffinden. Die Jugendliche beschreibt den Mann als etwa 30 Jahre alt, mit schlanker Statur und einem Vollbart. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Unbekannte eine schwarze Winterjacke und eine dunkle Stoffhose.