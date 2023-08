Jugendliche haben in Mühlacker in der Nacht von Freitag auf Samstag Mülltonnen umgeworfen, Verkehrsschilder entwendet und vier Außenspiegel von Autos beschädigt.

Eine Gruppe Jugendlicher hat in Mühlacker am Samstag zwischen 2.30 und 3 Uhr Mülltonnen umgeworfen, Verkehrsschilder entwendet und vier Außenspiegel von Autos beschädigt. Die Polizei teilte mit, dass sie anschließend zum Bahnhof gingen und mit dem Zug in Richtung Pforzheim davonfuhren.

Die Jugendlichen wüteten auf dem Weg zum Bahnhof

An der Einmündung der Kieselbronnerstraße malträtierten die Jugendlichen die Mülltonnen und entwendeten zwei Schilder eines Kreisverkehrs. Auf dem Weg zum Bahnhof entfernten sie ein Umleitungsschild in der Ötisheimer Steige und beschädigten die Autospiegel in der Herrenbrunnenstraße.

Der nächtliche Vandalismus der Jugendlichen führt zu einem Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen, sich unter (0 70 41) 9 69 30 zu melden.