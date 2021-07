Unbekannter Zeuge gesucht

Ermittlungen wegen Körperverletzung am Bahnhof in Mühlacker: Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Mittwoch hat eine Jugendliche am Bahnhof in Mühlacker eine andere Jugendliche verletzt und geschlagen. Die Polizei sucht nun den Zeugen, der die Angreiferin weggezogen hat.