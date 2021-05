Erneuter Einbruch in Mühlacker

Gleich zwei Mal kurz hintereinander wurde ein Betrieb im Mühlacker Stadtteil Enzberg von Einbrechern aufgesucht. Nach Angaben der Polizei stahlen die Unbekannten in beiden Fällen Bargeld.

Unbekannte sind am Montagabend, gegen 22 Uhr, in die Räume eines Betriebs in der Mühlacker Kanalstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war es der zweite Einbruch innerhalb weniger Tage.

Nach Angaben der Ermittler nutzten die Einbrecher die Feiertagsruhe, um gewaltsam in den Verkaufsraum des Unternhemens einzubrechen.

Dort stahlen sie 500 Euro aus gefüllte Spendenboxen, Werkzeug und Decken. Außerdem entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

Bei der ersten Tat im Zeitraum zwischen Samstag, 15.5., und Sonntag, 17.5., waren bereits rund 1.000 Euro entwendet worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter über eine aufgebrochene Tür ins Innere des Verkaufsraums.

Ob in beiden Fällen dieselben Täter in Frage kommen, muss die Polizei noch aufklären.

Das Polizeirevier Mühlacke stuft die beiden Fälle als besonders schwerem Diebstahl ein und will sie nach eigenen Angaben nun genauer unter die Lupe nehmen.