Erste Fahrradstraße im Enzkreis auf der alten Trasse der B10 eingeweiht

Die erste Fahrradstraße im Enzkreis ist diesen Dienstag in Enzberg auf der alten Trasse der B10 ihrer Bestimmung übergeben worden. Radfahrer erkennen sie an den roten Markierungen auf der Fahrbahn.

Fahrräder und Pedelecs haben auf der 1.050 Meter langen Strecke Vorrang.

Täglich sind über 700 Radfahrer unterwegs auf dem Radweg zwischen Pforzheim und Mühlacker. Das habe eine Zählung vor drei Jahren ergeben, sagte Andrea Wexel vom Amt für nachhaltige Mobilität des Enzkreises.

Tatsächlich herrschte auch bei der offiziellen Eröffnung reger Radverkehr auf der Brücke an der Heinestraße sowie bei der Turn- und Festhalle. Autofahrer blieben am Dienstagnachmittag an den neu aufgestellten Stopp-Schildern stehen und ließen den Radfahrern die Vorfahrt.

Ziel sei ein alltagstaugliches Rad-Netz im Enzkreis, betonte Wexel. Sie verwies auf das Radverkehrskonzept, das in Kooperation mit den Enzkreis eine sichere und attraktive Gestaltung der Radwege in den Kommunen vorsieht.

„Damit die Autofahrer das Auto stehen lassen“, so die Vertreterin des Enzkreises. Laut Landesregierung sollten 2030 rund 20 Prozent aller Fahrten mit dem Rad stattfinden.

Die Arbeiten hatten im Oktober 2023 begonnen und dabei wurde nicht nur der Belag erneuert. Die Fahrradstraße besitzt ebenfalls eine insektenfreundliche Beleuchtung, betonte Helmut Wälzel von den zuständigen Stadtwerken Mühlacker.

Sensoren dimmen das Radwege-Licht, wenn kein Verkehr herrscht

Laut Holger Weyhersmüller werden noch Sensoren eingebaut. Der Leiter des Umwelt- und Tiefbauamtes der Stadt Mühlacker erläuterte, dass die Sensoren das Licht dimmen sollen, wenn gerade kein Verkehr auf der Strecke herrscht.

„Sie sehen strahlende Gesichter“, freute sich Mühlackers Bürgermeister Armin Dauner darüber, dass die erste Fahrradstraße des Enzkreises durch die Senderstadt führt. Die Überlegungen gingen zurück bis 2019.

Nach stufenweisen Bewerbungen seien Landes- und Bundeszuschüsse über 380.000 Euro bewilligt worden. Die Kosten lägen voraussichtlich nur geringfügig darüber.

Auch die Fußgänger wollen wir fördern. Armin Dauner

Bürgermeister von Mühlacker

Die Baumaßnahme sei kosten- und zeitgerecht erfolgt, so Dauner zur Ausführung durch die Firma Heinrich (Maulbronn). Diese war bei der Einweihung vertreten durch Jürgen Heinrich, Steffen Mertz und Ralf Seyb. Gerade die Beleuchtung auf der Gartenseite sei eine „diffizile Arbeit“ gewesen.

Die umfangreichen Markierungsmaßnahmen sollen unter anderem dafür sorgen, dass die Radfahrer künftig in Richtung Brücke abbiegen und nicht mehr geradeaus in die Kanalstraße fahren.

Die Brücke besitze jetzt auch einen Gehweg für Fußgänger: „Auch die Fußgänger wollen wir fördern.“

Man plane laut Dauner den weiteren Ausbau des Radwegenetzes in Mühlacker und die Anbringung von Schutzstreifen. Die Markierungsarbeiten hatten erst am Montag begonnen und sind laut Bauleiter Jörg Soulier vom Umwelt- und Tiefbauamt nicht ganz abgeschlossen.

Auf der Fahrbahn würden noch Fahrradsymbole angebracht. Erlaubte Höchstgeschwindigkeit sei Tempo 30.