Exhibitionist belästigt Mädchen an Bushaltestelle in Mühlacker

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend in Mühlacker vor zwei Mädchen öffentlich masturbiert. Die eingeschalteten Polizisten konnten ihn nicht fassen.

Zwei Mädchen haben am Montagabend am Omnibusbahnhof in Mühlacker einen masturbierenden Mann entdeckt. Die Polizei teilte mit, dass sich der Unbekannte gegen 20.40 Uhr in der Nähe des Parkplatzes „Lienzinger Tor“.

Der Mann beobachtete die Mädchen von einem Parkplatz aus

Während die beiden Jugendlichen auf den Bus warteten, bemerkten sie den Mann, der ganz in Schwarz gekleidet war. Er hatte seine Hose heruntergelassen, schaute in die Richtung der Minderjährigen und masturbierte. Anschließend zog er sich zwischen die dort parkenden Fahrzeuge zurück

Obwohl die Polizei direkt ausrückte, konnten die Beamten den Exhibitionisten nicht finden. Seine Opfer beschreiben ihn als 30 bis 40 Jahre alt. Er habe schwarze Kleidung und eine Wollmütze getragen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet Zeugen, sich unter (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.