Folgenreicher Auffahrunfall

Fahrzeug brennt nach Unfall auf B10 bei Mühlacker komplett aus

Weil eine 64-Jährige sich nicht an den nötigen Sicherheitsabstand hielt, fuhr sie auf ein anderes Fahrzeug auf. In der Folge fing ihr Pkw Feuer und stand nach kurzer Zeit in Flammen. Die dabei entstandene Hitze sorgte auch für Schäden an der Fahrbahn.