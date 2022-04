Feuerwehr im Einsatz: Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Mühlacker ausgebrochen

Am frühen Donnerstagmorgen ist in einer Asylbewerberunterkunft in Mühlacker ein Feuer ausgebrochen.

In einer Asylbewerberunterkunft in der Bahnhofstraße in Mühlacker brach am Donnerstagmorgen ein Feuer aus. Wie die Polizei Pforzheim berichtet, wurde der Brand im Eingangsbereich des Hauses gegen 4.30 Uhr gemeldet.

Mehrere Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Wie viele Verletzte es gibt, das konnte die Polizei noch nicht mitteilen.

Die Feuerwehr Mühlacker ist im Einsatz. Auch mehrere Rettungswagen waren vor Ort.

Wie die Polizei mitteilt, muss die Ursache des Brandes noch ermittelt werden.

Diese Meldung wird aktualisiert.